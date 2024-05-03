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В Госдуме одобрили поправки, запрещающие участвовать в выборах иноагентам

В ГД одобрили поправки, запрещающие участвовать в выборах кандидатам-иноагентам

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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству одобрили поправки, запрещающие участвовать в выборах кандидатам-иноагентам. Об этом свидетельствуют данные из думской электронной базы.

Согласно поправками, закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» дополняется новой нормой о том, что «кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента».

В документе указано, что речь идет о выборах в федеральные государственные органы власти, а также о выборах на региональном уровне.

Сообщается также, что Госдума может 6 мая рассмотреть проект, запрещающий иноагентам быть наблюдателями на выборах всех уровней.

До этого сообщалось, что несколько депутатов во главе с председателем комитета Государственной думы по культуре Еленой Ямпольской внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, регулирующий вопрос доступа к книгам иностранных агентов в российских библиотеках.

Ранее в Госдуме призвали направлять гонорары иноагентов на нужды СВО.

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