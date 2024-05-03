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На Западе оценили новую стратегию России в зоне спецоперации

NZZ: Путин выбрал правильную стратегию ведения спецоперации на Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выбрал правильную стратегию ведения СВО на Украине. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

В материале сказано, что РФ быстро перевела экономику на военные рельсы и сейчас производит больше оружия, чем ей необходимо на Украине.

Neue Zürcher Zeitung пишет, что Путин правильно учел слабости Запада в вооруженном конфликте. По мнению авторов, Россия исправила ошибки, которые она допустила в начале СВО. Теперь ВС РФ имеют превосходство в воздухе, что позволило уничтожить множество объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Днем 3 мая пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация будет продолжать операцию на Украине до достижения поставленных целей.

В этот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что общие потери Вооруженных сил Украины за 2024 год превысили 111 тыс. человек.

Ранее Шойгу рассказал, какую площадь ВС РФ взяли под контроль с начала года.

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Операция на Украине
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