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Ввоз машин через Владивосток вернулся к досанкционному уровню

Ввоз авто в Россию через Дальний Восток вышел на досанкционный уровень

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В марте 2024 года ввоз в Россию автомобилей через Владивосток вышел на досанкционный уровень. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления ФТС России.

«21 тысячу автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования, оформили владивостокские таможенники в марте 2024 года. Это сопоставимо с показателями досанкционного периода», — отмечается в сообщении таможни.

В основном через Владивосток в Россию ввозят автомобили из Японии и Южной Кореи, ввоз этим путем автомобилей из Китая остается минимальным. После введения санкций в Россию привозят прежде всего бюджетные машины с двигателями объемом до двух литров. После того, как Япония ввела запрет на экспорт в нашу страну машин с двигателями больше двух литров, увеличился ввоз праворульных машин с моторами объемом 1,2-1,6 л. Среди них также есть автомобили европейских марок, включая BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi.

Ранее в Москве заметили бюджетный китайский кроссовер Dayun, сопоставимый по цене с Lada Granta.

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