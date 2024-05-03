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Названы задачи «Ростова» на новый сезон

Тренер Балахнин призвал наставника «Ростова» Карпина стабилизировать игру

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, какие задачи должны стоять перед командой и перед ее наставником Валерием Карпиным в новом сезоне. В беседе с «Газетой.Ru» Балахнин призвал Карпина искать новые пути развития команды и удивлять соперников.

«Задачи на новый сезон? Стабилизировать игру, искать новые пути развития команды и пытаться что-то новое привносить. Все время находиться в одном режиме… есть адаптация к схеме игры, к стилю. Карпину нужно искать что-то новое в игре своей команды. Наверняка будут изменения состава, усиления. На данный момент «Ростов» свою игру, в принципе, нащупал игру. Но футбол сейчас так быстро движется вперед, что нужны постоянные изменения.

Это мы видим на примере «Зенита», который уже не справляется с соперниками. Нужны новые пути, и это требования современного футбола. Надо удивлять соперника, эксперименты, наверное, должны иметь место», — считает Балахнин.

«Ростов» накануне уступил дома «Балтике» со счетом 0:1 и выбыл из борьбы за трофей. В Российской премьер-лиге (РПЛ) ростовчане идут на седьмом месте, набрав 40 очков и а четыре тура до конца первенства на семь баллов отставая от третьей строчки. Следующим соперником команды Валерия Карпина будет «Локомотив», встреча пройдет в воскресенье, 6 мая, в Москве.

Ранее Балахнин заявил, что «Ростов» должен был бросить все силы на Кубок.

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