Названы задачи «Ростова» на новый сезон

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, какие задачи должны стоять перед командой и перед ее наставником Валерием Карпиным в новом сезоне. В беседе с «Газетой.Ru» Балахнин призвал Карпина искать новые пути развития команды и удивлять соперников.

«Задачи на новый сезон? Стабилизировать игру, искать новые пути развития команды и пытаться что-то новое привносить. Все время находиться в одном режиме… есть адаптация к схеме игры, к стилю. Карпину нужно искать что-то новое в игре своей команды. Наверняка будут изменения состава, усиления. На данный момент «Ростов» свою игру, в принципе, нащупал игру. Но футбол сейчас так быстро движется вперед, что нужны постоянные изменения.

Это мы видим на примере «Зенита», который уже не справляется с соперниками. Нужны новые пути, и это требования современного футбола. Надо удивлять соперника, эксперименты, наверное, должны иметь место», — считает Балахнин.

«Ростов» накануне уступил дома «Балтике» со счетом 0:1 и выбыл из борьбы за трофей. В Российской премьер-лиге (РПЛ) ростовчане идут на седьмом месте, набрав 40 очков и а четыре тура до конца первенства на семь баллов отставая от третьей строчки. Следующим соперником команды Валерия Карпина будет «Локомотив», встреча пройдет в воскресенье, 6 мая, в Москве.

Ранее Балахнин заявил, что «Ростов» должен был бросить все силы на Кубок.