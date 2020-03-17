Apple закрывает все магазины в США на фоне коронавируса

Американская корпорация Apple заявила, что закрывает все свои розничные магазины в США на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что магазины закроются на неопределенный срок «до дальнейшего уведомления».

Ранее корпорация сообщала, что закрывает магазины по всему миру за пределами Китая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Apple закрывает магазины по всему миру

— Apple перенесла презентацию нового iPhone из-за коронавируса

— Apple переводит 12 тысяч сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса