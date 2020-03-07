Apple переводит 12 тысяч сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса

Руководство компании Apple предложило 12 тыс. сотрудникам своей штаб-квартиры в Купертино (штат Калифорния) перейти на дистанционную работу на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Business Insider.

Как отмечается, компания придерживается в данном случае рекомендации властей округа Санта-Клара. 5 марта они посоветовали населению и предприятиям избегать больших скоплений людей в одном месте.

Apple решила предпринять меры лишь в Купертино, опасаясь, что изменения могут повлиять на ряд важных проектов компании.

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