Кустурица снимет фильм о православном пути России: «Что из этого вышло»

Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил после встречи с Патриархом Кириллом, что снимет фильм о православном пути России. Его слова передает ТАСС.

Постановщик пояснил, что картина будет исследовать, как страна приняла христианство и какие последствия это имело.

«Будет фильм, связанный с православной церковью… О том, как Россия ступила на путь христианства и что из этого вышло», — поделился он.

Конкретные детали нового проекта, такие как сроки съемок, актерский состав и другие, пока не раскрываются.

Встреча Патриарха Кирилла и Эмира Кустурицы состоялась 19 февраля 2026 года в Патриаршей резиденции Данилова монастыря в Москве. На встрече обсуждали не только творческие планы режиссера, но и состояние культуры в современном мире.

Накануне Кустурица сообщал, что фильм «Последний срок» может выйти в 2027 году в прокат. Эта картина снята по одноименному роману Валентина Распутина. Съемки проекта пройдут в Сербии.

В октябре 2025-го режиссер заявлял, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок своего нового фильма по мотивам русского романа.

