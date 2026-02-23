Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Кустурица снимет фильм о православном пути России: «Что из этого вышло»

Режиссер Эмир Кустурица заявил, что готовит фильм о православном пути России
Алексей Дружинин/РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил после встречи с Патриархом Кириллом, что снимет фильм о православном пути России. Его слова передает ТАСС.

Постановщик пояснил, что картина будет исследовать, как страна приняла христианство и какие последствия это имело.

«Будет фильм, связанный с православной церковью… О том, как Россия ступила на путь христианства и что из этого вышло», — поделился он.

Конкретные детали нового проекта, такие как сроки съемок, актерский состав и другие, пока не раскрываются.

Встреча Патриарха Кирилла и Эмира Кустурицы состоялась 19 февраля 2026 года в Патриаршей резиденции Данилова монастыря в Москве. На встрече обсуждали не только творческие планы режиссера, но и состояние культуры в современном мире.

Накануне Кустурица сообщал, что фильм «Последний срок» может выйти в 2027 году в прокат. Эта картина снята по одноименному роману Валентина Распутина. Съемки проекта пройдут в Сербии.

В октябре 2025-го режиссер заявлял, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок своего нового фильма по мотивам русского романа.

Ранее девушка Macan показала, как рэпер проходит службу в армии.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!