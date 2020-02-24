Sony представила свой первый смартфон с поддержкой 5G
Японская корпорация Sony анонсировала смартфон Xperia 1 II, поддерживающий мобильную связь пятого поколения 5G. Трансляция презентации велась на официальном YouTube канале компании.
По словам президента Sony Mobile Communications Inc. Мицуи Кишида, главным достоинством девайса Xperia 1 II является высокая скорость связи.
Кроме того, модель отличается отличным качеством фотосъемки, так как оснащена усовершенствованной камерой с тремя объективами.
Отмечается, что новинка имеет 6,5-дюймовый OLED-дисплей 4K HDR CinemaWide с кинематографическим соотношением сторон 21:9.
Кроме того, смартфон оснащен полноценными фронтальными стереодинамиками со звуком Dolby Atmos. Данная технология была разработана с помощью специалистов из Sony Pictures Entertainment.
Предположительно, новая модель поступит в продажу весной 2020 года. Информации относительно цены гаджета на данный момент нет.
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