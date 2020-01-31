Facebook решил удалить фейки и «теории заговоров» о коронавирусе

Компания Facebook пообещала, что будет отслеживать фейковые посты о коронавирусе и теории заговора о распространяющемся заболевании.

В социальной сети отметили, что поддерживают организации, которые работают для создания безопасности от коронавируса. Компания Facebook также решила принять в этом участие, поэтому будет бороться с распространением дезинформации и вредоносного контента о вирусе.

В частности, люди, проверяющие информацию, будут тщательнее просматривать публикуемую информацию и удалять теории заговора и фейки о коронавирусе.

«Когда они оценивают информацию как ложную, мы ограничиваем ее распространение в Facebook и Instagram», — добавили в компании.

Также людям, создающим этот контент, будут отправлять уведомления-предупреждения, что пост недостоверный.

Кроме того, в Instagram будут блокировать или ограничивать хэштеги, используемые для распространения дезинформации.

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