Перепись всех сим-карт хотят провести в России

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись всех сим-карт в России. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Кроме того, он предложил ведомству запустить федеральную платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что в России активно развивается рынок серых сим-карт, несмотря на предпринимаемые меры.

«Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», — подчеркнул Чернышов.