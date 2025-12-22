Легенда «Спартака» ответил, нужно ли Сафонову уходить из «ПСЖ»

Бывший футболист Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что вратарю французского «ПСЖ» Матвею Сафонову, который отбил четыре пенальти в Межконтинентальном кубке с бразильским «Фламенго», нет замены в основном составе.

«В той ситуации, которая сейчас есть в «Пари Сен-Жермен», ему ничего не нужно делать. Поэтому ему Сафонову не надо дергаться. Он по-любому будет играть. Хочет его Энрике ставить, не хочет — это все ерунда. Там просто нет вратаря, который сильнее Сафонова. Шевалье? Нет», — сказал Бубнов.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

До травмы Сафонов провел четыре матча в стартовом составе, включая Межконтинентальный кубок.

