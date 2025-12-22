На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Спартака» ответил, нужно ли Сафонову уходить из «ПСЖ»

Экс-игрок «Спартака» Бубнов: в «ПСЖ» нет вратаря, который сильнее Сафонова
true
true
true
close
Thaier Al-Sudani/Reuters

Бывший футболист Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что вратарю французского «ПСЖ» Матвею Сафонову, который отбил четыре пенальти в Межконтинентальном кубке с бразильским «Фламенго», нет замены в основном составе.

«В той ситуации, которая сейчас есть в «Пари Сен-Жермен», ему ничего не нужно делать. Поэтому ему Сафонову не надо дергаться. Он по-любому будет играть. Хочет его Энрике ставить, не хочет — это все ерунда. Там просто нет вратаря, который сильнее Сафонова. Шевалье? Нет», — сказал Бубнов.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

До травмы Сафонов провел четыре матча в стартовом составе, включая Межконтинентальный кубок.

Ранее экс-игрок Кержаков восхитился игрой вратаря «ПСЖ» Сафонова со сломанной рукой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами