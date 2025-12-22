На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин украл из магазина восемь банок кофе, чтобы не заснуть

В Псковской области мужчина украл восемь банок кофе для борьбы со сном
Житель города Остров Псковской области получил 200 часов обязательных работ за кражу кофе из магазина. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, обвиняемый украл из торгового зала восемь банок кофе и попытался пройти мимо кассы. Любителя бодрящего напитка задержали. На допросе молодой человек признался, что пошел на кражу, чтобы не «прожигать жизнь во сне».

Приговором суда ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

До этого в Кузбассе мужчина пытался ограбить магазин с пневматическим пистолетом. Прикрывая лицо и угрожая пистолетом, он потребовал у кассира выдать деньги. Однако женщина не растерялась и сохранила самообладание. Злоумышленник переключил внимание на нее, но, отвлекшись, зацепился плащом за прилавок. Не сумев довести задуманное до конца, он сбежал, ничего не украв.

Ранее в Армавире грабители вынесли из ювелирного магазина пустые коробки.

