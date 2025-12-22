На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США подтвердили намерение приобрести Гренландию

Назначенный Трампом посланник подтвердил намерение США приобрести Гренландию
Marko Djurica/Reuters

Губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри поблагодарил президента США Дональда Трампа за назначение на должность специального посланника по Гренландии и подтвердил намерение страны приобрести остров. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети X.

При этом Лэндри подчеркнул, что новое назначение никак не отразится на его работе в качестве губернатора.

В октябре газета The Wall Street Journal писала, что власти Дании намерены выделить $8,5 млрд на закупку новых кораблей и самолетов на фоне угроз Трампа установить контроль над Гренландией.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее датская разведка впервые назвала США угрозой нацбезопасности.

Второй срок Трампа
