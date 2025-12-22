На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китай осудил захват США танкера с венесуэльской нефтью

МИД КНР осудил захват США судна у берегов Венесуэлы
true
true
true
close
Andy Wong/AP

Китай выступает против захвата танкера с венесуэльской нефтью. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Действия американской стороны по произвольному задержанию судов других стран серьезно нарушают международное право», — сказал дипломат.

Представитель МИД КНР добавил, что подобные шаги нарушают цели и принципы Устава ООН.

США перехватили у берегов Венесуэлы несколько нефтяных танкеров в рамках блокады, объявленной президентом Дональдом Трампом. Соединенные Штаты взяли на абордаж танкер Bella 1 под флагом Панамы. Судно находилось под американскими санкциями. Танкер направлялся в Венесуэлу, чтобы забрать груз.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Ранее президент Бразилии оценил последствия вторжения США в Венесуэлу.

Все новости на тему:
Трамп угрожает Венесуэле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами