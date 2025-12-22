Китай осудил захват США танкера с венесуэльской нефтью

Китай выступает против захвата танкера с венесуэльской нефтью. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Действия американской стороны по произвольному задержанию судов других стран серьезно нарушают международное право», — сказал дипломат.

Представитель МИД КНР добавил, что подобные шаги нарушают цели и принципы Устава ООН.

США перехватили у берегов Венесуэлы несколько нефтяных танкеров в рамках блокады, объявленной президентом Дональдом Трампом. Соединенные Штаты взяли на абордаж танкер Bella 1 под флагом Панамы. Судно находилось под американскими санкциями. Танкер направлялся в Венесуэлу, чтобы забрать груз.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Ранее президент Бразилии оценил последствия вторжения США в Венесуэлу.