Голикова оценила ситуацию с рождаемостью в России

Голикова: говорить о переломе трендов рождаемости в России пока рано
Климентьев/РИА «Новости»

Говорить о переломе трендов рождаемости в России пока рано, однако в 26 регионах уже наблюдается рост этого показателя. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

«Некоторые регионы переломили негативную тенденцию по сокращению рождаемости», — сказала она на итоговом заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По словам вице-премьера, лидером по росту рождаемости является Магаданская область. В первой тройке также оказались Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. В топ-6 попали Мордовия, Ленинградская и Калининградская области. Голикова подчеркнула, что эти регионы смогли продемонстрировать рост даже с малых цифр, которые у них были.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии призвал популяризировать материнство и сделать его «модным» в обществе. Российский лидер считает, что россияне должны понимать ценность счастья быть родителями. Он поручил культурным деятелям пропагандировать рождение детей через фильмы, книги и прочие проекты.

Ранее Путин счел драматичной ситуацию с рождаемостью в некоторых странах.

