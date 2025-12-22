На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британский экс-дипломат назвал ошибку Европы в отношениях с Россией

Экс-дипломат Крук: лидеры ЕС ошибочно верят в слабость России
true
true
true
close
Alberto Pezzali/AP

Европейские лидеры сильно ошибаются, когда продолжают думать, что смогли ослабить Россию. О этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший британский дипломат Аластер Крук.

По мнению Крука, в Европе ожидают проигрыша России, если в конфликт на стороне Украины вступит США. Однако убежденность европейских лидеров в слабости России он назвал ошибкой.

«Все доказательства свидетельствуют о том, что сейчас Россия является одной из ведущих держав планеты наряду с Китаем, и у нее есть экономические и военные рычаги влияния», — подчеркнул экс-дипломат.

В том же эфире Крук отметил, что конфликт с Россией нужен Евросоюзу, чтобы скрыть свои экономические проблемы. По его словам, сейчас у ЕС отсутствуют ресурсы для столкновения с Москвой, и поэтому Европе может понадобиться провокация в Балтийском или Черном морях, чтобы втянуть в конфликт США.

Ранее в Европе признали слабость своих лидеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами