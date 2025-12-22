Пьяная россиянка угрожала взорвать многоэтажку из-за обиды на врачей

В Биробиджане сотрудники полиции задержали местную жительницу, которая позвонила в экстренные службы и угрожала устроить взрыв в многоэтажке. Об этом сообщает «МВД Медиа».

41-летняя пьяная жительница Биробиджана обратилась в службу «112» и сообщила, что собирается устроить взрыв в жилом доме. На место происшествия немедленно прибыли полицейские. Однако женщина отказалась впускать их в квартиру. После продолжительных переговоров она открыла дверь.

Стражи порядка не обнаружили в комнатах взрывных устройств. На допросе в отделе полиции женщина пояснила, что изначально звонила в службу с жалобой на врачей скорой помощи, которые накануне приходили к ней по вызову. В ходе разговора с оператором она разозлилась и сообщила об угрозе совершения теракта. Возбуждено уголовное дело, фигурантке может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее житель Чувашии пытался устроить теракт и пришел с повинной в полицию.