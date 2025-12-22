В Житомирской области на севере Украины грузовой поезд сошел с рельсов в районе города Коростень. Об этом сообщили в компании «Укржелдорога».

По данным перевозчика, причиной происшествия стала «детонация». В результате ЧП получили травмы машинист и его помощник, они были госпитализированы.

Инцидент также повлиял на движение пассажирского поезда, следовавшего по соседнему пути из Харькова в Ужгород. Для экстренной остановки машинисту пришлось прибегнуть к экстренному торможению, что привело к сходу локомотива с рельсов.

В «Укржелдороге» предупредили, что из-за аварии изменены маршруты ряда поездов дальнего следования, что приведет к задержкам более чем на три часа.

Утром глава администрации Житомирской области Виталий Бунечко сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры и пожаре. Конкретные типы и количество пострадавших объектов пока не уточняются.

До этого грузовой поезд сошел с железнодорожных рельсов в Яванском районе Хатлонской области на юге Таджикистана. Состав перевозил топливо.

Ранее в США столкнулись два пассажирских поезда.