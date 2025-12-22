На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На севере Украины грузовой поезд сошел с рельсов

В Житомирской области Украины сошел с рельсов грузовой поезд
true
true
true
close
Anastasiya_Rav/Shutterstock/FOTODOM

В Житомирской области на севере Украины грузовой поезд сошел с рельсов в районе города Коростень. Об этом сообщили в компании «Укржелдорога».

По данным перевозчика, причиной происшествия стала «детонация». В результате ЧП получили травмы машинист и его помощник, они были госпитализированы.

Инцидент также повлиял на движение пассажирского поезда, следовавшего по соседнему пути из Харькова в Ужгород. Для экстренной остановки машинисту пришлось прибегнуть к экстренному торможению, что привело к сходу локомотива с рельсов.

В «Укржелдороге» предупредили, что из-за аварии изменены маршруты ряда поездов дальнего следования, что приведет к задержкам более чем на три часа.

Утром глава администрации Житомирской области Виталий Бунечко сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры и пожаре. Конкретные типы и количество пострадавших объектов пока не уточняются.

До этого грузовой поезд сошел с железнодорожных рельсов в Яванском районе Хатлонской области на юге Таджикистана. Состав перевозил топливо.

Ранее в США столкнулись два пассажирских поезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами