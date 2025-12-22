Глава Белгородской области предложил перенести одно из министерств в Шебекино

Гладков предложил перенести кабинет одного из министров в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе заседания регионального правительства предложил поручить одному из местных министерств контроль восстановления поврежденных объектов в Шебекинском округе и перенести туда рабочий кабинет главы этого ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

Во время встречи Гладков выразил недовольство по поводу сроков ремонта поврежденных строений и конструкций в Шебекинском округе. При этом он обратил внимание, что подрядчики получили в качестве аванса 634 млн рублей.

«Предложение простое — одно из министерств переносить сейчас в Шебекино. <...> Переносить туда рабочий кабинет [министра] и выстраивать эти процессы (контроля за восстановлением объектов — «Газета.Ru»). У администрации пока не получается эта работа», — сказал губернатор.

Он допустил, что полномочия могут предоставить министру строительства Белгородской области Оксане Козлитиной или министру жилищно-коммунального хозяйства Алексею Ботвиньеву. Также глава региона рассматривает кандидатуры своих заместителей.

По данным агентства, Гладков на заседании высказал претензии и в отношении ситуации в Борисовском округе.

Ранее украинский дрон атаковал город Грайворон во время встречи Гладкова с местными жителями.