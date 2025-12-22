Титов рассказал, какая страна может помочь РФ с дефицитом трудовых мигрантов

Титов: в 2026 году в Россию из Индии могут приехать 40 тысяч трудовых мигрантов

Проблему недостатка трудовых мигрантов в РФ можно было бы решить посредством сотрудничества с Индией. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Индия могла бы помочь России с дефицитом трудовых мигрантов. Тот же Дубай построен в основном индийскими рабочими, архитекторами, девелоперами», — отметил он.

По словам Титова, сейчас в РФ наблюдается рост интереса к мигрантам именно из этой азиатской республики. В 2024 году им выдали 36 тыс. разрешений, что примерно в 2,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом и в 4,5 раза больше по сравнению с 2022 годом. На текущий год для визовых стран выделили квоту на почти 235 тыс. человек, при этом 72 тыс. мест зарезервировали для Индии.

«Сколько будет по факту, пока неизвестно, но ожидается, что никак не меньше 40 тыс. [мигрантов]», — сказал спецпредставитель президента РФ.

Он подчеркнул, что российской экономике очень важно получить специалистов из Индии. Титов добавил, что трудовая миграция также является мощным источником валютных поступлений для Нью-Дели, который в прошлом году получил переводы на общую сумму $129 млрд.

Ранее в Индии указали на проблемы, сдерживающие рост торговли с Россией.