СМИ: уволен советник главы офиса Зеленского

«Украинские новости»: уволен советник главы офиса Зеленского Лещенко
Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине уволили Сергея Лещенко — советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Как выяснили журналисты, все помощники и советники были уволены после отставки Андрея Ермака с поста руководителя ОП.

«В связи с увольнением руководителя офиса лица, находящиеся на должностях помощников и советников — штатных и внештатных, — руководителя офиса, уволены с занимаемых должностей», — сообщили изданию в администрации украинского лидера.

До этого украинское издание «Зеркало недели» писало, что Ермак продолжает общаться с Зеленским.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее против «кошелька» Зеленского возбудили новое уголовное дело.

Новости Украины
