Стало известно, зачем в армию Украины идут наемники из Южной Америки

NYP: латиноамериканские наемники ВСУ применяют боевой опыт в картелях
Kuba Stezycki/Reuters

Наемники из стран Латинской Америки участвуют в боях на Украине с целью получения боевого опыта, который затем они используют в преступной деятельности. Об этом сообщает газета New York Post.

Издание отметило, что на Украине воюют наемники из Бразилии и Колумбии. Один из участников рассказал, что колумбийцы, служившие на Украине, затем возвращаются в Мексику, чтобы вступать в наркокартели и получать около $2 тыс. в месяц. Другой наемник уточнил, что к работе привлекаются картели «Синалоа» и «Нового поколения Халиско», которые нанимают бывших колумбийских военных.

По информации газеты, навыки солдат стали особенно востребованными после того, как они получили опыт участия в высокотехнологичном конфликте на Украине, что отличается от низкотехнологичных повстанческих действий в Колумбии. В частности, наемники обучаются управлению дронами, которые затем могут использовать в криминальной деятельности.

Издание ссылается на данные армии Мексики и министерства внутренних дел США: наркокартели всё чаще используют дроны против местных военных, а за шесть месяцев прошлого года вдоль южной границы США фиксировалось более 60 тысяч полетов БПЛА, в среднем 328 аппаратов ежедневно находились в 500 метрах от границы.

При этом наемников заманивают на службу в ВСУ обещаниями высоких гонораров и комфортных условий. Фактически их используют как «пушечное мясо»: они сталкиваются с плохим отношением командования, часто их ликвидируют, а родственникам не выплачивают компенсации.

Ранее в зоне СВО ликвидировали воюющих на стороне Украины граждан США.

