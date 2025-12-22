Стали известны подробности о семье ребенка, которого мать морила голодом в Норильске

Мать семьи, где младенец не выжил после пяти дней голодания, узнала о ситуации дома от несовершеннолетней дочери от первого брака. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, у женщины было три девочки и один пятимесячный мальчик, последнего не спасли. Мать ушла к знакомому, с которым «фактически жила», там они выпивали. Спустя какое-то время старшая дочь, на которую россиянка фактически возложила заботу о младших, позвонила и рассказала о произошедшем. Позже информация об этом появилась у СК РФ.

Известно, что 15-летняя старшая дочь родилась в первом браке. Второй раз мать вышла замуж за отца других своих детей. В январе 2025 он попал в колонию за избиение супруги и ее 15-летней дочери.

Следователи проанализировали покупки женщины. Оказалось, она практически не приобретала еду для детей, но алкоголь часто в чеках фигурировал алкоголь.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело. Выяснилось, что она на длительное время оставила малолетних детей без еды, Пятимесячный младенец не выжил, двух младших девочек в возрасте двух лет и одного года отправили в больницу. Старшую поместили в социальный приют.

Ранее родители морили троих детей голодом и оставляли в доме без отопления.