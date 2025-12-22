На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о семье ребенка, которого мать морила голодом в Норильске

АиФ: мать, морившая младенцы голодом в Норильске, покупала много алкоголя
true
true
true
close
Shutterstock

Мать семьи, где младенец не выжил после пяти дней голодания, узнала о ситуации дома от несовершеннолетней дочери от первого брака. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, у женщины было три девочки и один пятимесячный мальчик, последнего не спасли. Мать ушла к знакомому, с которым «фактически жила», там они выпивали. Спустя какое-то время старшая дочь, на которую россиянка фактически возложила заботу о младших, позвонила и рассказала о произошедшем. Позже информация об этом появилась у СК РФ.

Известно, что 15-летняя старшая дочь родилась в первом браке. Второй раз мать вышла замуж за отца других своих детей. В январе 2025 он попал в колонию за избиение супруги и ее 15-летней дочери.

Следователи проанализировали покупки женщины. Оказалось, она практически не приобретала еду для детей, но алкоголь часто в чеках фигурировал алкоголь.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело. Выяснилось, что она на длительное время оставила малолетних детей без еды, Пятимесячный младенец не выжил, двух младших девочек в возрасте двух лет и одного года отправили в больницу. Старшую поместили в социальный приют.

Ранее родители морили троих детей голодом и оставляли в доме без отопления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами