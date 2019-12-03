В Кремле отреагировали на заявление ФБР об угрозе российских приложений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление Федерального бюро расследований (ФБР) США о потенциальной угрозе, которую якобы несут все российские мобильные приложения. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что ФБР в своем письме указало лишь те программы, которые имеют преимущества перед аналогичными иностранными продуктами и быстро занимают позиции в соответствующих сегментах рынка.

По его мнению, такая американская позиция не уменьшит конкуренцию.

«Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю», — произнес Песков.

Непосредственно высказанную ФБР позицию представитель Кремля комментировать не стал.

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