Новый тренер «Пари НН» объявил о целях пребывания в команде

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что верит в то, что его команда сумеет сохранить прописку в элитном дивизионе на будущий сезон. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, он бы хотел также привить нижегородской команде атакующий стиль игры.

«Любой тренер хочет видеть атакующий футбол, и я не исключение, но для того, чтобы его поставить, нужно время. У нас пока стоит задача сохранить прописку в Премьер-лиге. Я надеюсь, что у нас это получится», — заявил Илич.

Игра завершилась со счетом 0:0. «Спартак» владел мячом 79% игрового времени, нанес шесть ударов в створ. «Пари НН» пробил в створ два раза.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 43 очка. «Пари НН» занимает 11-е место, имея в активе 29 баллов.

Лидируют в турнире московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Все три клуба набрали по 50 баллов. Подопечные Сергея Семака имеют одну игру в запасе. 6 мая «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом».

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