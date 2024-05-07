Приговоры за дебоши в колонии вынесли 15-ти арестантам в Самаре

В Самаре суд приговорил к срокам за дебоши в колонии 15 арестантов. Об этом сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что в феврале 2019 года отбывавшие наказание в колонии обвиняемые участвовали в массовых беспорядках, целью которых была дезорганизация работы учреждения. Дебоши сопровождались драками с другими осужденными, а также поджогами и уничтожением имущества.

Куйбышевский районный суд Самары признал виновными 15 лиц в зависимости от роли и степени участия. 13-ти осужденным назначили наказания в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет в колониях строгого и особого режима. Еще двоих приговорили к трем годам и трем годам и шести месяцам лишения свободы — их освободили из зала суда, учтя то время, которое они провели под стражей. Отмечается, что причиненный колонии ущерб в 400 тысяч рублей был возмещен в полном объеме на стадии судебного следствия.

Ранее в Иркутской области осужденные получили новые сроки за истязание заключенного.