Путин поручил бороться с преступлениями в интернете

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать систему противодействия преступлениям в интернете и снижения ущерба от их совершения. Об этом сказано в указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

«Создание системы эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и снижения ущерба от их совершения», — сказано в указе.

Также Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране.

Кроме того, президент поручил к 2030 году в полтора раза увеличить число граждан, удовлетворенных качеством работы госслужащих.

До этого сообщалось, что Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году.

Инаугурация президента РФ состоялась 7 мая. Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.

Ранее в Кремле рассказали о первых встречах Путина после инаугурации.