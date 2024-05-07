Путин поручил увеличить объем производства сельхозпродукции

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции не менее, чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Эти данные следуют из подписанного указа, который опубликовали на сайте Кремля.

В документе указывается на необходимость достичь национальной цели надежной экономики. Путин обратил внимание, что для этого требуется увеличение к 2030 году объема производства продукции агрокомплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с аналогичным уровнем 2021-го.

До этого Путин поставил задачу повышать рождаемость в РФ. В президентском указе отмечается, что суммарный коэффициент рождаемости должен достичь 1,6 к 2030 году и 1,8 — к 2036 году. Имеется ввиду и ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей.

До этого стало известно, что в России утвердят новые системы оплаты труда бюджетников.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.