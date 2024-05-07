Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил увеличить объем производства сельхозпродукции

Путин поручил увеличить экспорт агропродукции не менее чем в 1,5 раза

close
100%
Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции не менее, чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Эти данные следуют из подписанного указа, который опубликовали на сайте Кремля.

В документе указывается на необходимость достичь национальной цели надежной экономики. Путин обратил внимание, что для этого требуется увеличение к 2030 году объема производства продукции агрокомплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с аналогичным уровнем 2021-го.

До этого Путин поставил задачу повышать рождаемость в РФ. В президентском указе отмечается, что суммарный коэффициент рождаемости должен достичь 1,6 к 2030 году и 1,8 — к 2036 году. Имеется ввиду и ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей.

До этого стало известно, что в России утвердят новые системы оплаты труда бюджетников.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами