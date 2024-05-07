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Вора с наркозависимостью лишили свободы на три года за 33 кражи из супермаркетов

В Воронежской области мужчина совершил 33 кражи и лишился свободы на три года

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Воронежской области осудили мужчину за серию краж из супермаркетов. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

Лискинский районный суд установил, что с апреля по сентябрь прошлого года 38-летний местный житель совершил 33 кражи на общую сумму около 48,5 тыс. рублей. Он прятал товары под одежду и проходил мимо кассы, не расплачиваясь. В основном, его добычей становились продукты питания и бытовая химия.

Личность серийного вора правоохранители установили, изучив записи камер видеонаблюдения. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинения. Оказалось, что он уже не раз привлекался к административной ответственности и даже был судим за аналогичные преступления.

Также суд узнал, что мужчина страдает от наркотической и алкогольной зависимости. В итоге его приговорили к трем годам лишения свободы, отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Ранее в Твери поймали вора, который похищал продукты из одного и того же магазина.

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