Россия готова к диалогу со странами Запада только на равных, заявил президент РФ Владимир Путин. Слова российского лидера на церемонии инаугурации оценило южнокорейское агентство «Ренхап».

Автор статьи отмечает, что слова Путина прозвучали на фоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины и «предупредительного сигнала» Западу в форме подписанного приказа о проведении учений с использованием тактического ядерного оружия.

В то же время президент РФ подтвердил намерение продолжить сотрудничество с партнерами для построения многополярного мира.

Глава южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пен Хван в эфире Yonhap News TV заявил, что своей речью Путин выразил уверенность в том, что ситуация на фронте развивается в выгодном для России ключе.

7 мая состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.

В ходе выступления Путин поблагодарил россиян за поддержку во всех регионах страны. В том числе жителей исторических российских земель, отстоявших право быть вместе с Родиной.

Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее в Госдуме заявили о готовности Москвы к переговорам с Киевом.