Названа команда, которая может «слить» Кубок России

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России, тренер Алексей Березуцкий в новом выпуске «Это футбол, брат!» высказал предположение, что калининградская «Балтика», которой руководит его бывший партнер по армейскому клубу Сергей Игнашевич, может «слить» Кубок России, чтобы сосредоточиться на чемпионате России.

«Всем командам, за исключением «Зенита», тяжело играть два раза в неделю. Это заметно 5-6 лет. К сожалению, падает уровень. На классе играть тяжеловато, только «Зенит» в прошлых сезонах где-то мог это делать. В принципе, с точки зрения графика, как по мне, «Балтика» может спокойно слить Кубок, потому что чемпионат важнее, остаться в РПЛ», — сказал Березуцкий.

«Балтика» проиграла екатеринбургскому «Уралу» матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Подопечные Игнашевича в турнирной таблице национального первенства идут на предпоследнем, 15-м месте, набрав 26 баллов.

В Кубке России калининградская команда дошла до финала Пути регионов, где сыграет с московским «Спартаком». Победитель этого противостояния в Суперфинале турнира сразится с сильнейшим клубом пары «Зенит» — ЦСКА.

Ранее в «Зените» объяснили, почему не смогли досрочно оформить чемпионство.