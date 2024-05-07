«Хотят стать чемпионами или нет?» «Зенит» раскритиковали из-за игры

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал петербургский «Зенит» после ничейного результата в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я вообще не понимаю, зенитовцы с такой игрой хотят стать чемпионами или нет? Никак в толк не возьму. Все слишком академично. Да, забили один красивый гол. А кто автор-то? Защитник! Дуглас Сантос. А остальные? Я же не зря говорил, что Дуглас — единственный, кто держит уровень», — заявил Орлов.

6 мая «Факел» на своем поле добился ничьей в матче 27-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Встреча завершилась со счетом 1:1. Дуглас Сантос открыл счет в первом тайме, а на 12-й компенсированной минуте Евгений Марков сравнял с пенальти.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» с 28 очками располагается в зоне стыковых матчей. В лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Ранее в «Зените» объяснили, почему не смогли досрочно оформить чемпионство.