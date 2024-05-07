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Путин поручил обеспечить рост доходов россиян

Путин поручил обеспечить рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отдельным пунктом майского указа поставил задачу обеспечить устойчивый рост доходов граждан страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В опубликованном указе говорится о необходимости добиться обеспечения устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции.

Глава государства поручил увеличить к 2030 году численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, не менее чем до 500 тыс. человек из числа наиболее нуждающихся в таких услугах.

Также в указе говорится, что к 2030 году необходимо снизить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом.

До этого Путин поручил обеспечить рост продолжительности жизни россиян.

7 мая состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.

В ходе выступления Путин поблагодарил россиян за поддержку во всех регионах страны. В том числе жителей исторических российских земель, отстоявших право быть вместе с Родиной.

Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее Путин поручил обеспечить вхождение России в топ-4 экономик мира.

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