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Стало известно, как ожирение может предотвратить деменцию

JAMA: у тучных людей снижен риск развития деменции

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medicalxpress.com

У страдающих ожирением риск развития деменции ниже, чем у людей с недостаточным весом. К таким выводам пришли ученые из университета Вашингтона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Результаты исследований опубликованы в научных журналах JAMA Neurology и Lancet.

В исследовании американских ученых приняли участие 2798 человек, у 480 из которых была диагностирована деменция в последующие пять с половиной лет. Ученые подсчитали, что ожирение в среднем возрасте было связано с повышением риска развития деменции на 40%. Однако у людей с серьезным лишним весом в возрасте от 60 до 65 лет вероятность появления этого заболевания, напротив, была ниже.

По словам исследователей, основная причина парадокса неясна. Согласно одной из гипотез, специфический белок, вырабатываемый жировыми клетками, может устранять воспаление в мозге, тем самым сохраняя когнитивные способности.

К аналогичным выводам пришли британские ученые. Они обнаружили, что у страдающих ожирением риск развития деменции снижен на 37% по сравнению с людьми со здоровым весом. Такие результаты были получены в том числе при обследовании очень тучных людей старше 40 лет. Исследователи предположили, что люди с ожирением чаще проходят профилактические осмотры у врачей, что позволяет своевременно выявлять когнитивные нарушения.

Ранее была найдена связь между ожирением у матери и диабетом у ребенка.

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