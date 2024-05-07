Женщину с детьми эвакуировали из горящей квартиры в Петербурге, один ребенок пострадал

В Петербурге из горящей квартиры эвакуировали женщину с тремя детьми. Об этом сообщает МЧС по региону.

По информации министерства, инцидент произошел в Петродворцовом районе на улице Чебышевская. В помещении площадью в 15 метров, находящемся в трехкомнатной квартире, начался пожар. Обстановка горела на площади одного квадратного метра.

Из помещения эвакуировали женщину и троих детей. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

В результате произошедшего пострадал ребенок. Его доставили в медицинское учреждение, информации о состоянии несовершеннолетнего не поступало.

К ликвидации возгорания привлекли три единицы техники, а также 15 человек личного состава. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее пожары в Иркутской области уничтожили 200 домов.