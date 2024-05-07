Ученые опровергли теорию о фатальном отравлении свинцом Людвига ван Бетховена

Группа американских ученых из Гарвардской медицинской школы и других научных учреждений выяснила вероятную причину плохого здоровья великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Оказалось, что выдающийся музыкант страдал от хронического отравления свинцом, но это не могло стать прямой причиной его кончины. Исследование опубликовано в научном журнале Clinical Chemistry (ClinChem).

Известно, что Бетховен за свою жизнь испытал множество проблем со здоровьем, включая заболевание желудочно-кишечного тракта, потерю слуха, болезни печени и почек.

Он также страдал от провалов в памяти и неуклюжести. В совокупности симптомы могут указывать на отравление свинцом, и, согласно одной из теорий, именно этот токсичный металл привел к уходу Бетховена из жизни в возрасте 56 лет.

Ученые проанализировали несколько прядей волос музыканта с помощью высокоточной масс-спектрометрии. Команда обнаружила превышения уровня свинца на отдельных участках от 64 до 95 раз.

На основании этих показателей специалисты выяснили, что концентрация свинца в крови композитора составляла от 69 до 71 микрограмма на децилитр. Это в несколько раз выше нормального уровня свинца в крови взрослого человека, но недостаточно, чтобы вызвать летальный исход.

Исследователи отметили, что отравление свинцом, безусловно, ухудшило здоровье Людвига ван Бетховена, но его жизнь прервалась по какой-то иной причине.

Ранее анализ ДНК Бетховена показал, что наиболее вероятной причиной его ухода из жизни был цирроз печени на фоне прочих диагнозов.