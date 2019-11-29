В Роскомнадзоре пообещали изменить список сайтов с «фейками»

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство намерено изменить вид перечня ресурсов, «неоднократно распространявших недостоверную информацию». Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, сегодня была опубликована тестовая версия перечня.

«Во избежание неверных толкований в ближайшее время она будет изменена», — добавил Ампелонский.

Он отметил, что в списке нет ни одного сайта зарегистрированных СМИ. Пресс-секретарь пояснил, что в перечень попали официальные сообщения ряда СМИ в социальных сетях из-за того, что пользователи распространяли ложные сведения в комментариях. Комментарии были удалены, заключил Ампелонский.

Ранее Роскомнадзор опубликовал список сайтов, содержащих «фейки». В него вошли такие СМИ как Mash, «Газета.Ru» и РБК — из-за постов и комментариев на страницах этих изданий во «ВКонтакте». «Газета.Ru» выступила с заявлением по поводу внесения в данный перечень.

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