В Кремле выступили против инициативы входа в интернет по паспорту

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле против инициативы входа в интернет по паспорту. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Как известно, до этого в Госдуму было направлено обращение с предложением обсудить обязательную регистрацию по паспорту при входе в интернет.

«Конечно, станет, конечно, нарушает», — сказал Песков отвечая на вопрос, насчет того, что данная инициатива нарушает права граждан и в случае ее принятия будет считаться цензурой.

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