В YouTube объяснили право на блокировку не приносящих доход аккаунтов

Техподдержка YouTube прокомментировала появление противоречивого пункта в обновленных условиях пользования видеохостинга, согласно которому администрация оставляет за собой право блокировать аккаунты, не приносящие доход.

«Для вашего сведения — в наших условиях пользования нет новых правил, позволяющих заблокировать аккаунт, если он не приносит деньги. Как и раньше, мы сохраняем за собой право отключить некоторые функции или части YouTube, если они, например, устарели или практически не используются. Это никаким образом не отразится на авторах или зрителях», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте техподдержки YouTube.

Впрочем, комментаторы под этой публикацией отметили, что формулировка условий пользования говорит об обратном, и если видеохостинг не вводит новых правил, то хорошо бы ее поправить.