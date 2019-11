В YouTube объяснили право на блокировку не приносящих доход аккаунтов

Техподдержка YouTube прокомментировала появление противоречивого пункта в обновленных условиях пользования видеохостинга, согласно которому администрация оставляет за собой право блокировать аккаунты, не приносящие доход.

«Для вашего сведения — в наших условиях пользования нет новых правил, позволяющих заблокировать аккаунт, если он не приносит деньги. Как и раньше, мы сохраняем за собой право отключить некоторые функции или части YouTube, если они, например, устарели или практически не используются. Это никаким образом не отразится на авторах или зрителях», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте техподдержки YouTube.

Впрочем, комментаторы под этой публикацией отметили, что формулировка условий пользования говорит об обратном, и если видеохостинг не вводит новых правил, то хорошо бы ее поправить.

To clarify, there are no new rights in our ToS to terminate an account bc it's not making money. As before, we may discontinue certain YouTube features or parts of the service, for ex., if they're outdated or have low usage. This does not impact creators/viewers in any new ways.