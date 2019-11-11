Facebook и YouTube будут удалять контент с именем обличителя Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/472/12799472/RTS1W1KX-pic905-895x505-8943.jpg">

Социальные сети Facebook и YouTube приняли решение удалять информацию, в которой будет раскрываться имя информатора, который пожаловался на то, что глава США Дональд Трамп давил на украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Об этом пишет The Verge.

Первой о таком решили заявила компания Facebook. По данным соцсети, публикация контента с именем осведомителя нарушает правила, направленные на противодействие «координированным атакам» на платформе.

Также видеохостинг YouTube добавил, что будет придерживаться такой же позиции и удалять контент с именем осведомителя.

В сентябре 2019 года начал набирать обороты скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским. По данным неизвестного информатора, Трамп давил на Зеленского и просил начать расследование против Байденов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп анонсировал публикацию новой стенограммы разговора с Зеленским

— Доносчик на Трампа заявил о встречах Джулиани с окружением Зеленского