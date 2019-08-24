Полиция Норвегии установила предположительную причину смерти соратника Ассанжа

Норвежская полиция назвала предположительную причину гибели Арьена Кампхёйса, который был соратником главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа и специалистом по кибербезопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 20 августа 2018 года. Правоохранительные органы пришли к выводу, что Кампхёйс погиб во время сплава у фьорда Скьерстад. Его тело до сих пор не было обнаружено.

Ранее сообщалось, что Австралия отказалась предоставить Ассанжу «особую» помощь. Ассанжу будет оказана обычная консульская помощь, как любому австралийцу. Также уточняется, что основатель WikiLeaks должен предстать перед законом.