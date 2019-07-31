Официальный аккаунт российского посольства в Сирии в Twitter разблокирован
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Официальный аккаунт российского посольства в Twitter разблокирован. Об этом сообщает твиттер МИДа России.
Отмечается, что блокировка произошла из-за критики деятельности организации «Белые каски».
Уточняется, что в компании причины блокировки не комментировали.
Представитель пресс-службы компании Ян Планшет заявил, что это сделано из соображений охраны личных данных и безопасности.
Ранее сообщалось, что МИД отреагировал на блокировку Twitter посольства в Сирии.