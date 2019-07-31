Официальный аккаунт российского посольства в Сирии в Twitter разблокирован

Официальный аккаунт российского посольства в Twitter разблокирован. Об этом сообщает твиттер МИДа России.

Отмечается, что блокировка произошла из-за критики деятельности организации «Белые каски».

Уточняется, что в компании причины блокировки не комментировали.

Представитель пресс-службы компании Ян Планшет заявил, что это сделано из соображений охраны личных данных и безопасности.

Ранее сообщалось, что МИД отреагировал на блокировку Twitter посольства в Сирии.