Почти перелетевший Ла-Манш на доске француз свалился в воду

Француз Франки Запата, который собирался пересечь Ла-Манш на летающей доске, упал в воду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на момент падения мужчина проделал половину своего маршрута.

Он упал в воду спустя восемь минут после начала полета в процессе дозарядки. Спортсмен не пострадал.

Уточняется, что Запата разработал летающую доску в своей мастерской в Марселе.

Его изобретение пользовалось популярностью среди людей, а затем им заинтересовались в жандармерии.

Свою летающую доску Запата показал во время военного парада на Елисейских полях в в честь Дня взятия Бастилии 14 июля 2019 года.