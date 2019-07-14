Facebook заблокировал проект «Книги памяти павших за Украину»

Администрация Facebook заблокировала страницу, которая принадлежит мемориальному проекту «Книга памяти павших за Украину». Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на авторов проекта.

По словам создателей интернет-проекта, страницу в социальной сети заблокировали окончательно.

«Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят…, мы не можем», — добавили авторы.

Как отмечается, до блокировки администрация Facebook предупреждала авторов, что якобы четыре поста нарушают стандарты социальной сети.