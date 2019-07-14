Facebook заблокировал проект «Книги памяти павших за Украину»
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Администрация Facebook заблокировала страницу, которая принадлежит мемориальному проекту «Книга памяти павших за Украину». Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на авторов проекта.
По словам создателей интернет-проекта, страницу в социальной сети заблокировали окончательно.
«Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят…, мы не можем», — добавили авторы.
Как отмечается, до блокировки администрация Facebook предупреждала авторов, что якобы четыре поста нарушают стандарты социальной сети.