Найден новый способ слива персональных данных

Злоумышленники нашли новый способ слива персональных данных. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, теперь мошенники фотографируют информацию с экрана компьютера на смартфон, а после размещают ее в скрытой сети DarkNet.

Уточняется, что этот простой способ слива персональных данных стал возможен, потому что защитные DLP-системы обычно фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако».

Самый простой вариант кражи данных в этом случае — вывод информации на экран и фотографирование.

Причем на этот способ кражи данных приходится примерно 10% случаев.

Ранее сообщалось, что данные 900 тысяч россиян утекли в Сеть.