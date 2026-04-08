На видео попало, как Lexus с женщиной в салоне разбился о здание

В Москве Lexus влетел в здание, и это попало на видео

В центре столицы иномарка разбилась, влетев в здание. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Женщина за рулем «Лексуса» потеряла управление и на высокой скорости врезалась в жилой дом на Большой Грузинской улице, 112 публикует момент ДТП», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах с уличной камеры видно, как иномарка на большой скорости врезается в здание, от удара транспорт подбрасывает в воздух. По данным канала, в момент ДТП машина снесла клумбу и часть выступа подъезда. В результате аварии водительница получила ушиб грудной клетки и сотрясение мозга: прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

7 апреля в Москве такси врезалось в автозак, который вез двух арестованных. Одной из пассажирок автозака оказалась 20-летняя девушка, которую арестовали в марте. Известно, что нарушительница пыталась нанести 59-летней женщине травмы, несовместимые с жизнью. Вторая пассажирка автозака – 48-летняя женщина, которую задержали за мошеннические действия. В момент ДТП она ударилась головой.

Ранее голого пятилетнего ребенка нашли на трассе.