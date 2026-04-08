«Хезболла» заявила о великой исторической победе

Представители проиранского шиитского движения «Хезболла» заявили о «великой исторической победе», после того, как армия Израиля приостановила удары по Ирану.

«Хезболла» <...> объявила, что сегодня находится на пороге великой исторической победы, которая будет достигнута благодаря самоотверженности бойцов <...> и несравненному упорству и терпению народа Ливана», — говорится в сообщении организации, опубликованном в Telegram-канале иранской телерадиокомпании IRIB.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Сегодня ЦАХАЛ заявил о прекращении ударов по Ирану, но не по «Хезболле» в Ливане.

В Тегеране в свою очередь подчеркивают, что их вооруженные силы сохраняют готовность к немедленному ответу в случае нарушения договоренностей.

Ранее Вэнс назвал хрупким перемирие между США и Ираном.

 
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
