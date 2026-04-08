Лиза Моряк сыграет в «Войне и мире» Андреасяна

Режиссер Сарик Андреасян сообщил в Telegram-канале, что снял свою жену Лизу Моряк в экранизации по роману-эпопее Льва Толстого «Война и мир».

«Элен Курагина в исполнении Лизы Моряк — это не просто кастинг. Это наше высказывание. Попытка взглянуть на классику под новым, возможно, неожиданным углом. Ведь как писал сам Лев Николаевич: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Мы же попробуем разобраться, что остаётся в человеке, когда этих трёх китов — простоты, добра и правды — в нем нет. И что из этого получается», — заявил режиссер.

Андреасян назвал Курагину стратегом, чей мир представляет собой «социальную физику», где каждый шаг просчитан, а чувства считаются валютой. По мнению режиссера, актрисе предстоит сыграть пустоту, скрывающую холодный и аналитический ум. Кинематографист желает показать Курагину не как антигероиню на фоне Наташи Ростовой, а как абсолютный, законченный феномен эпохи.

В январе Андреасян раскрыл, что роль Андрея Болконского сыграет актер Станислав Бондаренко. Матвей Лыков исполнит роль офицера Анатоля Курагина. Актрисе Полине Гухман досталась роль Наташи Ростовой, Николаю Шрайберу — роль Пьера Безухова.

