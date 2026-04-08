Лиза Моряк сыграет в «Войне и мире» Андреасяна

Актриса Лиза Моряк сыграет Элен Курагину в экранизации «Войны и мира»
Кинокомпания братьев Андреасян

Режиссер Сарик Андреасян сообщил в Telegram-канале, что снял свою жену Лизу Моряк в экранизации по роману-эпопее Льва Толстого «Война и мир».

«Элен Курагина в исполнении Лизы Моряк — это не просто кастинг. Это наше высказывание. Попытка взглянуть на классику под новым, возможно, неожиданным углом. Ведь как писал сам Лев Николаевич: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Мы же попробуем разобраться, что остаётся в человеке, когда этих трёх китов — простоты, добра и правды — в нем нет. И что из этого получается», — заявил режиссер.

Андреасян назвал Курагину стратегом, чей мир представляет собой «социальную физику», где каждый шаг просчитан, а чувства считаются валютой. По мнению режиссера, актрисе предстоит сыграть пустоту, скрывающую холодный и аналитический ум. Кинематографист желает показать Курагину не как антигероиню на фоне Наташи Ростовой, а как абсолютный, законченный феномен эпохи.

В январе Андреасян раскрыл, что роль Андрея Болконского сыграет актер Станислав Бондаренко. Матвей Лыков исполнит роль офицера Анатоля Курагина. Актрисе Полине Гухман досталась роль Наташи Ростовой, Николаю Шрайберуроль Пьера Безухова.

Ранее Рубальская получила звание народной артистки России.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
