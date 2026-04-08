Названа неожиданная опасность дефицита витамина D

NOA: дефицит витамина D повышает риск деменции
Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Высокий уровень витамина D в среднем возрасте может быть связан с меньшим накоплением тау-белка в мозге спустя годы — одного из ключевых маркеров деменции. К такому выводу пришли ученые из Голуэйского университета. Работа опубликована в журнале Neurology Open Access (NOA).

Тау-белок играет важную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Его накопление связано с разрушением нейронов и ухудшением когнитивных функций.

В исследовании приняли участие 793 человека без деменции, средний возраст которых составлял 39 лет. У них измерили уровень витамина D в крови, а спустя примерно 16 лет провели сканирование мозга для оценки тау-белка и бета-амилоида.

Оказалось, что у людей с более высоким уровнем витамина D (выше 30 нг/мл) в среднем наблюдалось меньшее накопление тау-белка. При этом связи с уровнем бета-амилоида ученые не обнаружили.

«Наши результаты показывают, что высокий уровень витамина D в среднем возрасте может защищать от накопления тау-белка, а его дефицит — быть потенциальным фактором риска», — отметил автор исследования Мартин Дэвид Маллиган.

При этом ученые подчеркивают: речь идет о статистической связи, а не доказанной причинно-следственной зависимости. Не исключено, что на результат влияют и другие факторы образа жизни.

Тем не менее исследователи считают, что средний возраст — важный период для профилактики деменции, когда корректировка факторов риска может дать наибольший эффект. Если дальнейшие исследования подтвердят результаты, витамин D может стать одним из доступных инструментов снижения риска нейродегенеративных заболеваний.

Ранее был развеян популярный стереотип о пользе витамина С.

 
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
