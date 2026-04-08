Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В частном зоопарке в Ленобласти неизвестные отравили газом 73 попугая

Daria_vg/Shutterstock/FOTODOM

В частном зоопарке Кудрово из-за отравления газом погибли три десятка попугаев, владелец бизнеса подозревает, что птиц мог отравить его бывший партнер. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел днем 7 апреля. Первыми неладное заметили посетители, птицы начали одна за другой падать замертво. Сотрудницы вывели людей на улицу, вернули им деньги, а затем сами почувствовали, что не могут дышать. Медики подтвердили отравление газом, девушек госпитализировали. Пострадавшие отметили, что никакого запаха в помещении не было, злоумышленника они не видели.

В вольере находилось 73 птицы, больше половины из них погибли, спасти не удалось какаду, снимавшегося в сериале «Пират». Владелец зоопарка рассказал, что незадолго до трагедии к нему приходили подозрительные люди, которые запугивали сотрудников и требовали отдать им этого попугая. Предприниматель подозревает бывшего партнера по бизнесу, который требовал у него 2 млн рублей и птицу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мужчина накормил белого медведя колбасой в зоопарке Челябинска.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!